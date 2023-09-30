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لبنان

إستنفار متبادل بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ... هكذا يبدو الوضع في الجنوب

Lebanon 24
30-09-2023 | 05:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إستمرار الإستنفار المتبادل بين "حزب الله" وقوات العدوّ الإسرائيليّ على طول الحدود الجنوبيّة، وخصوصاً في القطاع الشرقي، بدءاً من محور تلة العباد وتلال العديسة وبوابة فاطمة وصولا إلى مثلث الوزاني - سهل مرجعيون المحاذي لمستعمرة المطلة، وكذلك على طول محور الغجر - بسطرة ورويسات العلم، بمحاذاة بركة بعثائيل في خراج بلدة كفرشوبا.
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وتزامن هذا الإستنفار المتبادل مع حركة ناشطة للجيش وقوات "اليونيفيل" لمراقبة الوضع والحفاظ على الهدوء والإستقرار.
 
 
وتجدر الإشارة إلى تسجيل طلعات إستكشافيّة للمسيّرات الإسرائيليّة في سماء المنطقة.
 
 
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