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لبنان

الجيش دهم مخيماً للنازحين السوريين.. وأوقف مطلوبين بجرائم مختلفة

Lebanon 24
30-09-2023 | 06:44
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صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي:
دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات مخيمًا للنازحين السوريين في منطقة صحراء الشويفات وأوقفت 7 سوريين و 5 بنغلادشيين، لتجولهم من دون أوراق ثبوتية، واللبناني (ع.ح.) لحيازته أعتدة عسكرية وذخائر حربية.
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كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الغبيري المواطنَين (أ.س.) و(ع.ز.) المطلوبَين بعدّة مذكرات توقيف بجرم تعاطي المخدرات وترويجها، وضُبط بحوزتهما كمية منها، إضافةً إلى مسدس حربي ومبلغ كبير من المال.
وأوقفت الدورية أيضًا في منطقة صبرا المواطن (أ.ك.)، المطلوب بجرم إطلاق النار، وتعاطي المخدرات وترويجها، والاتجار بالأسلحة الحربية والذخائر، وتأليف عصابة للاعتداء على المارة وافتعال الإشكالات.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص.
 
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