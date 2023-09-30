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لبنان

ما حقيقة حصول إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في الدكوانة؟

Lebanon 24
30-09-2023 | 07:02
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أفادت معلومات "لبنان 24"، أنّ لا صحة لحصول إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في منطقة الدكوانة.
 
 
والصحيح بحسب المعلومات، أنّ إشكالاً وقع بين شبان من المنطقة، ومواطن من آل برّو.
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الدكوانة

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