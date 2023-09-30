ما حقيقة حصول إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في الدكوانة؟

أفادت معلومات "لبنان 24"، أنّ لا صحة لحصول إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في منطقة الدكوانة.

والصحيح بحسب المعلومات، أنّ إشكالاً وقع بين شبان من المنطقة، ومواطن من آل برّو.