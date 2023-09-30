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لبنان

وفاة الصحافي الياس الديري: "ناديت بالله رجعوا ما تلفتوا صوبي"

Lebanon 24
30-09-2023 | 07:19
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غيب الموت الكاتب في "النهار" الياس الديري، المعروف بـ"زيان"، عن عمر 86 عاما.

الياس الديري أديب وصحافي وسياسي لبناني، ولد في قرية ددة- الكورة، وصنفت روايته "الفارس القتيل يترجل" في المرتبة 101 في قائمة أفضل رواية عربية من قبل اتحاد الكتاب العرب عام 2001. وهو عضو نقابة محرّري الصحافة اللبنانية وعضو نادي القصّة منذ العام 1960.
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وقد نعاه نجله فادي كاتباً: "ناديت بالله رجعوا ما تلفّتوا صوبي. الله يرحمك يا أبي، إلياس جرجيس الديري، صانع الرؤساء. المسيح قام، حقاً قام".
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين 2 تشرين الأول في كنيسة النبي الياس ددة – الكورة حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.
 
"لبنان 24" يتقدّم بأحرّ التعازي من عائلة الفقيد ومن أسرة جريدة "النهار".
 

لبنان

تعازي ووفيات

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