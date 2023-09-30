شكاوى في المنية من رمي نفايات على شاطئ المنطقة

- إشتكى عدد من المواطنين في المنية من قيام شاحنات نقل "بيك أب"، متوسطة وكبيرة الحجم، في الآونة الأخيرة، برمي حمولتها من النفايات على شاطئ المنطقة، وتحديداً قرب كاسر الموج الصخري، مما أدى في أوقات لاحقة إلى جرف الأمواج لهذه النفايات وإعادتها مجدداً إلى الشاطئ الذي تحول جزء منه إلى مكب عشوائي للنفايات.

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