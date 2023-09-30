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لبنان

القوة الأمنيّة الفلسطينيّة المشتركة جالت في مدرستيّ السموع ومرج ابن عامر

Lebanon 24
30-09-2023 | 08:46
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جالت القوة الأمنيّة الفلسطينيّة المشتركة في مدرستيّ السموع ومرج ابن عامر، في مخيّم عين الحلوة، بحضور قائد اأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب.
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