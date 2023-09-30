القوة الأمنيّة الفلسطينيّة المشتركة جالت في مدرستيّ السموع ومرج ابن عامر

جالت القوة الأمنيّة الفلسطينيّة المشتركة في مدرستيّ السموع ومرج ابن عامر، في مخيّم عين الحلوة، بحضور قائد اأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب.

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