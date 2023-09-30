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لبنان

بالصور... إحتراق 4 سيّارات!

Lebanon 24
30-09-2023 | 09:53
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ في أكوام من النفايات وامتد ليطال أربعة سيارات مركونة بالقرب من رقعة الحريق في البقيعة - عكّار. 
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
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