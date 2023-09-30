بالصور... إحتراق 4 سيّارات!

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ في أكوام من النفايات وامتد ليطال أربعة سيارات مركونة بالقرب من رقعة الحريق في البقيعة - عكّار.

وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

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