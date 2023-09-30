26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالصور... إحتراق 4 سيّارات!
Lebanon 24
30-09-2023
|
09:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ في أكوام من النفايات وامتد ليطال أربعة سيارات مركونة بالقرب من رقعة الحريق في البقيعة - عكّار.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حريق نفايات نيرانه تطال سيارات في وادي خالد.. وهذا ما فعله الأهالي
Lebanon 24
حريق نفايات نيرانه تطال سيارات في وادي خالد.. وهذا ما فعله الأهالي
30/09/2023 20:39:07
30/09/2023 20:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في زوق مُصبح.. حريقٌ يندلع داخل معرضٍ للسيارات
Lebanon 24
في زوق مُصبح.. حريقٌ يندلع داخل معرضٍ للسيارات
30/09/2023 20:39:07
30/09/2023 20:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق في سهل بلاط مرجعيون وسارعت سيارات الدفاع المدني الى المكان لاخماده قبل ان يطال الاحراج المجاورة
Lebanon 24
حريق في سهل بلاط مرجعيون وسارعت سيارات الدفاع المدني الى المكان لاخماده قبل ان يطال الاحراج المجاورة
30/09/2023 20:39:07
30/09/2023 20:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام ليبي: حريق بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي وسيارات الإسعاف تهرع لإجلاء المرضى
Lebanon 24
إعلام ليبي: حريق بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي وسيارات الإسعاف تهرع لإجلاء المرضى
30/09/2023 20:39:07
30/09/2023 20:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق
سيارات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا للمنخفض الأول.. "إلياس" من اليونان إلى لبنان والأمطار ستشتد في هذا الموعد
Lebanon 24
استعدوا للمنخفض الأول.. "إلياس" من اليونان إلى لبنان والأمطار ستشتد في هذا الموعد
04:48 | 2023-09-30
30/09/2023 04:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
4 أبراج ستكون محظوظة جداً في تشرين الأول.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
4 أبراج ستكون محظوظة جداً في تشرين الأول.. هل أنت من بينها؟
00:37 | 2023-09-30
30/09/2023 12:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بتعب بشكل مفاجىء.. وفاة ممثل شاب وشقيقته تكشف: "لم نتمكّن من إسعافه"
Lebanon 24
شعر بتعب بشكل مفاجىء.. وفاة ممثل شاب وشقيقته تكشف: "لم نتمكّن من إسعافه"
05:38 | 2023-09-30
30/09/2023 05:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ معروف جدّاً يُقرّر الإنفصال عن زوجته... إليكم سبب الخلاف بينهما
Lebanon 24
فنان لبنانيّ معروف جدّاً يُقرّر الإنفصال عن زوجته... إليكم سبب الخلاف بينهما
05:23 | 2023-09-30
30/09/2023 05:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يتعرّض لحادث إحتراق... شاهدوا ما حصل معه أثناء غنائه على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يتعرّض لحادث إحتراق... شاهدوا ما حصل معه أثناء غنائه على المسرح (فيديو)
09:08 | 2023-09-30
30/09/2023 09:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:26 | 2023-09-30
تدابير سير في جبيل غداً
13:18 | 2023-09-30
في بعلبك.. قنبلة أمام منزل المختار
13:07 | 2023-09-30
بعد ارتفاعه عصراً.. اليكم تسعيرة الدولار مساء اليوم
12:50 | 2023-09-30
الأبيض: العلاج الفيزيائي جزء لا يتجزأ من برنامج الرعاية الصحية الاولية
12:30 | 2023-09-30
نقيب محرري الصحافة نعى الياس الديري: التحق بزملاء كبار اثروا المهنة التي ارتقت بهم ومعهم
12:25 | 2023-09-30
أقدما على تعذيب كلب وربطه وجرّه بوحشيّة .. وقوى الأمن كانت بالمرصاد
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
30/09/2023 20:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
30/09/2023 20:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
30/09/2023 20:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24