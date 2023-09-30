"الخارجية": نُؤكّد وقوف لبنان مع باكستان وشعبها في مواجهة الإرهاب

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تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن ادانتها للهجومين الإرهابيين الذين وقعا في اقليمي بلوشستان وخيبر بختونخواه في جمهورية باكستان الاسلامية واسفرا عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى .تؤكد وزارة الخارجية على وقوف الجمهورية اللبنانية مع جمهورية باكستان الاسلامية وشعبها في مواجهة الإرهاب وتستنكر كل اشكال العنف التي تستهدف زعزعة الامن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الانسانية.تتقدم الوزارة بأحر التعازي والمواساة لباكستان الصديقة رئيسا وحكومة وشعباً ولاسر الضحايا ، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.