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لبنان

"الخارجية": نُؤكّد وقوف لبنان مع باكستان وشعبها في مواجهة الإرهاب

Lebanon 24
30-09-2023 | 10:12
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تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن ادانتها للهجومين الإرهابيين الذين وقعا في اقليمي بلوشستان وخيبر بختونخواه في جمهورية باكستان الاسلامية واسفرا عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى .

تؤكد وزارة الخارجية على وقوف الجمهورية اللبنانية مع جمهورية باكستان الاسلامية وشعبها في مواجهة الإرهاب وتستنكر كل اشكال العنف التي تستهدف زعزعة الامن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الانسانية.
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تتقدم الوزارة بأحر التعازي والمواساة لباكستان الصديقة رئيسا وحكومة وشعباً ولاسر الضحايا ، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
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