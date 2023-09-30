Advertisement

لبنان

في وسط بيروت.. هذا ما جرى عصر اليوم

Lebanon 24
30-09-2023 | 11:29
A-
A+
Doc-P-1112397-638316957068553188.jpg
Doc-P-1112397-638316957068553188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت ساحتا الشهداء ورياض الصلح في وسط بيروت مواجهات بين عدد  من المشاركين في ما يسمى "مسيرة الحريات" وشبان على متن دراجات نارية حاولوا منع المشاركين فيها من التقدم رافضين "كل انواع ومظاهر الشذوذ في شوارع بيروت" بحسب ما أفادوا.
Advertisement
وكانت مجموعة دعت الى مسيرة "لدعم الحريات" انطلقت عند الرابعة من بعد الظهر من ساحة رياض الصلح باتجاه وزارة الداخلية في الصنائع.
وتوجه الشبان الرافضون للمسيرة الى وزير الداخلية لاعطاء الامر بإلغائها فورا "لاننا سنمنعها من سلوك اي طريق في بيروت وسنتصدى للمشاركين فيها"، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:26 | 2023-09-30
13:18 | 2023-09-30
13:07 | 2023-09-30
12:50 | 2023-09-30
12:30 | 2023-09-30
12:25 | 2023-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24