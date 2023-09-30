في وسط بيروت.. هذا ما جرى عصر اليوم

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شهدت ساحتا الشهداء ورياض الصلح في وسط بيروت مواجهات بين عدد من المشاركين في ما يسمى "مسيرة الحريات" وشبان على متن دراجات نارية حاولوا منع المشاركين فيها من التقدم رافضين "كل انواع ومظاهر الشذوذ في شوارع بيروت" بحسب ما أفادوا.وكانت مجموعة دعت الى مسيرة "لدعم الحريات" انطلقت عند الرابعة من بعد الظهر من ساحة رياض الصلح باتجاه وزارة الداخلية في الصنائع.وتوجه الشبان الرافضون للمسيرة الى وزير الداخلية لاعطاء الامر بإلغائها فورا "لاننا سنمنعها من سلوك اي طريق في بيروت وسنتصدى للمشاركين فيها"، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.