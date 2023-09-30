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لبنان

الهدوء يسيطر على عين الحلوة.. وهذا ما فعله الجيش

Lebanon 24
30-09-2023 | 11:53
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لا يزال الهدوء التام يسيطر على مخيم عين الحلوة.
وفي هذا الاطار، أشارت مندوبة "لبنان 24" الى ان الجيش أبقى على إجراءاته الأمنية في محيط المخيم، وتحديداً من خلال إقفال مداخل منطقتي التعمير التحتاني والطوارئ.
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عين الحلوة

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