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لبنان

توقيف مواطنين في الضنية وزغرتا.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
30-09-2023 | 12:11
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 29/9/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جبل البداوي – الضنية المواطن (أ.م.) لإقدامه على رمي لغم مضاد للأشخاص أثناء إشكال، وإطلاق النار في المنطقة المذكورة.
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وأوقفت دورية أخرى في منطقة عشاش – زغرتا المواطن (ب.ش.) لارتكابه جرم السلب في عدة مناطق لبنانية، وافتعال الإشكالات مع المواطنين، كما ضبطت بحوزته دراجة نارية مسروقة.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
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