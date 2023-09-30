Advertisement

لبنان

أبو فاعور: الرئاسة لا تبدو وشيكة

Lebanon 24
30-09-2023 | 12:18
A-
A+
Doc-P-1112405-638316984477241098.jpg
Doc-P-1112405-638316984477241098.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "الرئاسة لا تبدو وشيكة رغم المبادرات الناشطة والمتعددة، والتي تتفق احيانا وتفترق احيانا اخرى".
 
وقال أبو فاعور خلال اجتماع لمدراء الفروع في التقدمي في وكالة داخلية البقاع الجنوبي بحضور وكيل الداخلية عارف ابو منصور والمعتمدين ومدراء فروع: "المنطق يقول ان لا حظوظ لأي رئيس غير وفاقي،  والجميع يعلم ذلك، لكن هناك ممانعة للانتقال الى البديل الثالث، كما انه لا اتفاق على سيناريو لنزول الجميع عن شجرة الطروحات العالية"، مضيفا "الحزب التقدمي سيستمر في دعوة الجميع الى تغليب منطق التسوية العادلة، كما سيستمر في القيام بواجباته تربويا واجتماعيا وصحيا تجاه المواطنين اللبنانيين للتخفيف من حدة المعاناة التي لا يمكن وضع حد لها الا بانتخاب رئيس للجمهورية، وسلوك درب الانقاذ والاصلاح المتلازمين".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:26 | 2023-09-30
13:18 | 2023-09-30
13:07 | 2023-09-30
12:50 | 2023-09-30
12:30 | 2023-09-30
12:25 | 2023-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24