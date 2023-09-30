26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نقيب محرري الصحافة نعى الياس الديري: التحق بزملاء كبار اثروا المهنة التي ارتقت بهم ومعهم
Lebanon 24
30-09-2023
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية الصحافي الياس الديري "بعد معاناة قاساها في السنوات الأخيرة، خصوصا على اثر انفجار مرفأ بيروت، وهو الكاتب والاديب والقاص الذي أمضى عمره متنسكا في صومعة القلم لم يعرف غيره سلاحا. وهو انتسب إلى نقابة محرري الصحافة اللبنانية في العام 1962، وناضل في صفوفها مدافعا عن حرية الرأي والتعبير".
Advertisement
وقال نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي في نعيه: "مثلما عاد الذئب إلى العرتوق عاد الياس الديري إلى التراب الذي جبل منه، لا يحمل من دنياه الا قلم سال مداده ابداعا لعقود طوال من السنين. فكان "زيان" الثائر على صفحات النهار، بعدما كان الياس الصحافي محاور كبار الساسة، ومصدر الملفات في ملاحق حملت عنوان: "رئاسيات" القى فيها الضوء على شخصيات المرشحين المؤهلين للدخول إلى قصر بعبدا، وجمع في هذه الملاحق التي كانت تصدر عن " النهار" دقة المعلومات، ورشاقة الأسلوب وعمق التحليل. لازمته "لوثة" الادب، فغمس ريشته بالنار وماء الورد وعطر الياسمين، وكانت اساسا في تكوين شخصيته التي تمازجت فيها الثورة بالغضب ونسائم الحب، حتى لتخال انك أمام رجل متفرد في صوغ حضوره على إيقاع ما يستبد به من مشاعر. أنيق في ملبسه، محب للحياة حتى الثمالة،بعدما ملأ كأسها حتى الجمام. كان يشرب نخبها مغتبطا لأنه ابن الحياة . هكذا هو الياس الديري ابن دده في الكورة الخضراء التي غرف من طبيعتها البكر جمالات اسقطها على مهنته، ولم ينسه انقطاعه المديني الجذور التي ظل وفيا لها. في ساحة الحرية كان الفارس الصاخب، عالي الصوت والنبرة، لا تخونه الشجاعة،وقد "ترجل" ك"فارس" روايته "القتيل"، ملتحقا بزملاء كبار اثروا المهنة التي ارتقت بهم ومعهم، وهو الذي لم يغرب عنها يوما، ولا اغوته مهنة سواها. كان مالكا لمطبوعة، فتخلى عن ملكيتها منذ سنوات طالبا العودة إلى جدول نقابة المحررين، لأنها بيته ونقابته، وكان له ما أراد. وكم يؤلم النقابة رحيل زميل بهذه القامة، ملتحقا برفاق له خلدوا الصحافة اللبنانية والعربية ببصماتهم، وجليل عطاءاتهم، وقوة حضورهم في المشهد العام. وكم يؤلمها سقوطهم الواحد تلو الاخر في الهزيع الاخير من العمر بعدما اتموا سعيهم وجاهدوا الجهاد الحسن. الياس الديري وداعا، وانت في رحلتك الأبدية إلى عالم الخالدين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا للمنخفض الأول.. "إلياس" من اليونان إلى لبنان والأمطار ستشتد في هذا الموعد
Lebanon 24
استعدوا للمنخفض الأول.. "إلياس" من اليونان إلى لبنان والأمطار ستشتد في هذا الموعد
04:48 | 2023-09-30
30/09/2023 04:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
4 أبراج ستكون محظوظة جداً في تشرين الأول.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
4 أبراج ستكون محظوظة جداً في تشرين الأول.. هل أنت من بينها؟
00:37 | 2023-09-30
30/09/2023 12:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بتعب بشكل مفاجىء.. وفاة ممثل شاب وشقيقته تكشف: "لم نتمكّن من إسعافه"
Lebanon 24
شعر بتعب بشكل مفاجىء.. وفاة ممثل شاب وشقيقته تكشف: "لم نتمكّن من إسعافه"
05:38 | 2023-09-30
30/09/2023 05:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ معروف جدّاً يُقرّر الإنفصال عن زوجته... إليكم سبب الخلاف بينهما
Lebanon 24
فنان لبنانيّ معروف جدّاً يُقرّر الإنفصال عن زوجته... إليكم سبب الخلاف بينهما
05:23 | 2023-09-30
30/09/2023 05:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يتعرّض لحادث إحتراق... شاهدوا ما حصل معه أثناء غنائه على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يتعرّض لحادث إحتراق... شاهدوا ما حصل معه أثناء غنائه على المسرح (فيديو)
09:08 | 2023-09-30
30/09/2023 09:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:26 | 2023-09-30
تدابير سير في جبيل غداً
13:18 | 2023-09-30
في بعلبك.. قنبلة أمام منزل المختار
13:07 | 2023-09-30
بعد ارتفاعه عصراً.. اليكم تسعيرة الدولار مساء اليوم
12:50 | 2023-09-30
الأبيض: العلاج الفيزيائي جزء لا يتجزأ من برنامج الرعاية الصحية الاولية
12:25 | 2023-09-30
أقدما على تعذيب كلب وربطه وجرّه بوحشيّة .. وقوى الأمن كانت بالمرصاد
12:22 | 2023-09-30
باسيل أمام الهيئات الإقتصادية في البقاع الأوسط وزحلة: مع اللامركزية الادارية ستتمكن كل منطقة أن تأخذ دورها ووظيفتها الاقتصادية
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
30/09/2023 20:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
30/09/2023 20:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
30/09/2023 20:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24