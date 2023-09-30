في بعلبك.. قنبلة أمام منزل المختار

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عثر مساء اليوم على قنبلة يدوية امام منزل مختار بعلبك تامر صلحوعلى الفور، حضرت قوة من الجيش الى المكان وعملت على سحب القنبلة من المكان وابعاد المواطنين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".