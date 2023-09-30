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لبنان

في بعلبك.. قنبلة أمام منزل المختار

Lebanon 24
30-09-2023 | 13:18
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عثر مساء اليوم على قنبلة يدوية امام منزل مختار بعلبك تامر صلح
وعلى الفور، حضرت قوة من الجيش الى المكان وعملت على سحب القنبلة من المكان وابعاد المواطنين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
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قنبلة

بعلبك

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