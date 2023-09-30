تدابير سير في جبيل غداً

Advertisement

اعلنت بلدية بلاط، قرطبون ومستيتا، في بيان، انه "بتاريخ الأحد الأول من تشرين الأول 2023 ينظّم مشروع وطن الإنسان – جبيل ماراتون " Yalla Nerkod " بجبيلانطلاقاً من أمام مكتبه في مستيتا- بلاط وصولاً الى مدينة جبيل - الشارع الروماني. لذلك ستتخذ البلدية تدابير السير التالية:من الساعة 8:00 صباحاً من تاريخ 01/10/2023 ولغاية الساعة ال10:00 سيتم قطع الطرقات التالية:1. طريق السير القادم من أوتوستراد جبيل –بيروت عند مخرج أوتيل بيبلوس بالاس والمخرج المؤدي الى شركة نيسان.2. مخرج مستيتا تحت جسر السبينس باتّجاه الطريق البحرية.3. مخرج مدينة جبيل أمام محطة الوردية باتجاه كنيسة سيدة ماريتيم .4. الطريق البحرية أمام المستديرة الجديدة باتجاه جبيل قرب الـ "Ocean Blue" و "أبو فيليب".ودعت في بيانها المواطنين الالتزام بتوجيهات عناصر شرطة البلدية.