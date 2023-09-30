الشامي: رحم الله الياس الديري أحد كبار الرعيل الاول من الصحافيين

نعى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الصحافي الياس الديري، وقال في بيان: " أتقدم من نقابة الصحافة واسرة النهار والعائلة الكريمة بأحر التعازي بغياب "زيان" الصحافة اللبنانية الياس الديري ابن ددة الكورة الخضراء. ها هو الياس الديري يترجل عن حصانه ويرحل عن عالم الصحافة، بعد أن لملم أوراقه وأغلق قلمه الذي أودعنا إرثًا غنيًا من كلمات لا تموت. رحم الله الياس الديري أحد كبار الرعيل الاول من الصحافيين الذين نفتقد الى أمثالهم في هذا الزمن".

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