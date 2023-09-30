انتخابات المجلس الشرعي اليوم.. تحالفات وتقاطعات ولوائح متعددة

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كتب علي ضاحي في" الديار": رغم اعلان دار الفتوى ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عدم التدخل في انتخابات المجلس الاسلامي الشرعي اليوم، الا ان الانتخابات تجري وفق الحفاظ على التوازنات السياسية والدينية والمناطقية، اي الحفاظ على حضور دار المفتى ومُفتي المناطق فيها.وتؤكد اوساط سنية واسعة الإطلاع لـ "الديار"، تعميم "المستقبل" على كل المرشحين المنتسبين له اي الحزبيين وحتى المناصرين والمتحالفين معه، انه لا يدعم ولا يعارض اي مرشح له صفة "زرقاء"، وهو ملتزم قرار رئيسه الرئيس سعد الحريري تعليق العمل السياسي، وان اي مرشح هو مستقل وعلى مسؤوليته وليس مرشح "المستقبل" او الحريري!وتُجري دار الفتوى اليوم انتخابات في بيروت والمناطق لانتخاب 24 عضواً يشكّلون "المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى"، على أن يعيّن دريان، بعد إعلان النتائج ثمانية أعضاء إضافيين.وفي خريطة الصراع الانتخابي، فشلت كل محاولات التذكية في عكار، اذ تجري الانتخابات اليوم وسط تنافس 5 مرشحين على مقعد واحد.والمرشحون هم : المحامي محمد حافظة (مستقل وقريب من "المستقبل")، الدكتور كفاح الكسار (الجماعة الاسلامية)، والمهندس نزار قاسم (حزبي في "المستقبل")، والمحامي وسيم المرعبي، والمحامي سامر خزعل (حزبي في "المستقبل"). وقاسم وخزعل: مرشحان مستقلان وليس بإسم "المستقبل" بعد ابلاغهما من "المستقبل" انه لن "يدعم ولا يعارض ترشيحهما بل هما مرشحان على مسؤوليتهما الخاصة".اما في طرابلس ففشلت ايضاً المحاولات للائحة توافقية، اذ تجري الانتخابات لإختيار 8 اعضاء من اصل ما يقارب الـ 20 مرشحاً.وتضم لائحة شبه إئتلافية بين مجموعة من المرشحين ...وفي بيروت ورغم اعلان "المستقبل" ودار الفتوى عدم تدخلهما في الانتخابات تجري معركة كسر عظم بين "المستقبل" ومنافسيه. وتخوض لوائح عدة المنافسة وابرزها لائحة شبه توافقية في بيروت وتضم: القاضي محمد المكاوي (محافظ جبل لبنان) والقاضي طلال بيضون والشيخ فؤاد زراد والشيخ القاضي وائل شبارو ورجل الاعمال عبدالله شاهين والشيخ زياد الصاحب.جنوباً تغيب المنافسة عن دائرتَي صيدا وحاصبيا- مرجعيون، بعد فوز المرشحين الـ 4 بالتزكية خلال الأسبوعين الماضيين.اما في بعلبك وصور فلا معركة انتخابية، لكون المقعدين يعينهما المفتي.اما في جبل لبنان والبقاع، تتجه الامور على معركة على مقعدين في كل منهما، ويتوقع ان تكون حامية بعد فشل اتصالات التوافق في اليومين الماضيين.