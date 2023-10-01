المنخفض Elias وصل: استعدوا للأمطار الغزيرة والسيول.. والأب خنيصر يُحذر!

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وصل منخفض "الياس" الآتي من اليونان إلى لبنان، وتشهد عدة مناطق لبنانية حاليا تساقطا للأمطار.وفي هذا الإطار، أشار الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ إلى انه بسبب تدفّق الرياح الرطبة الباردة من البحر الاسود نحو تركيا والرياح الرطبة الدافئة من البحر المتوسط نحو جنوب تركيا، سوف يزداد نشاط المنخفض Elias المنحرف من اليونان، فوق تركيا، وسيصل قسم منه نحو سواحل سوريا ولبنان بفعالية عالية ومضاعفة.وتابع خنيصر: "من المنتظر ان نكون ضمن سيناريو سيء من حيث غزارة الامطار وكثرة الصواعق وتشكل الفيضانات والسيول وحبات البرَد (جبال غربية وسواحل وسطى وشمالية)، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه، بخاصة في المناطق التي لم تعمل البلديات على فتح المجاري فيها وتنظيف الطرقات".ولفت إلى ان لبنان سيواجه Elias اعتباراً من ظهر اليوم الاحد وبخاصة من ساعات المساء ولغاية ليل الاثنين، محذرا من ان السيناريو قد يكون سيئاً."