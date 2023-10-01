باسيل يبحث عن بديل

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كانت لافتة الجولة التي قام بها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في زحلة، اذ قام بزيارة خصومه السياسيين الذين اشتبك معهم خلال السنوات الماضية.وبحسب مصادر مطلعة، فإن باسيل وبالرغم من محاولته اظهار من يلتقيهم بوصفهم حلفاء، الا انه عمليا كان يحاول تحسين العلاقات مع قوى سياسية مسيحية كانت تقاطعه في المراحل السابقة، وذلك لتحضير الارضية للمرحلة المقبلة.وترى المصادر ان باسيل يبحث عن بدائل لتحالفه الانتخابي مع "حزب الله" اذ يريد ان يعيد فك الحصار السياسي عن تياره في حال لم يكن متحالفا مع الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل استحالة التوافق او التقاطع مع الاحزاب المسيحية التقليدية.