"تعميم واضح": خدوا راحتكم في انتقاد باسيل

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قال مصدر إستشاري بارز "إن حزباً قيادياً في محور الممانعة أطلق قبل أيام العنان للمروجين لنهجه ولمنظّريه على الإعلام والشاشات لان يأخذوا راحتهم في إنتقاد خيارات رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وخاصةً في الملف الرئاسي.وبحسب المصدر فقد تأكد الحزب بأن باسيل أخذ خياره بلعب الدور المعارض منذ اليوم الى حين موعد الإنتخابات النيابية المقبلة بعد سنتين، لكون هذا الخيار الأكثر شعبية ويعطيه براءة ذمة عن العهد الماضي .