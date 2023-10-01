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لبنان

سيارات الأجرة: "الكلّ فاتح على حسابو"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-10-2023 | 02:15
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يشكو العديد من المواطنين من تسعيرة سيارة الأجرة، التي أصبحت تختلف بين سائق وآخر. فعلى سبيل المثال، قال أحد المواطنين لـ"لبنان 24"، إنّه استقلّ سيارة أجرة، وقام بدفع مبلغ 150 الف ليرة. وفي اليوم الثاني، كانت وجهته عينها، لكنّه دفع مبلغ 250 ألف ليرة لسائق آخر.
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وأضاف المواطن أنّ التسعيرة لم تعدّ موحّدة، وكل سائق أجرة "فاتح على حسابو".

المصدر: لبنان 24

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