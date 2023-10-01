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عبّر الكثير من المواطنين عبر "لبنان 24" عن غضبهم من فاتورة الكهرباء، عن شهريّ كانون الثاني وشباط الماضيين التي أتت 3 مرّات مرتفعة عن المرّة السابقة. وقالوا إنّ الكهرباء تأتي ما بين 4 إلى 6 ساعات يوميّاً، بينما المولّدات الخاصّة تُؤمن ما بين 16 إلى 20 ساعة.والمفارقة بحسب المواطنين أنّ فاتورة المولّد تتراوح ما بين 80 إلى 100 دولار لاشتراك الـ5 أمبير، بينما فاتورة الكهرباء جاءت بين 10 إلى 30 مليون ليرة، علماً أنّ التغذيّة كانت لا تزال ضعيفة في شهريّ كانون الثاني وشباط الماضيين.