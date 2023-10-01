الأزمات تتسارع في لبنان.. والتسويات تتسارع في المنطقة

يعيش لبنان أزمة حقيقية خطيرة للغاية مرتبطة بالوجود السوري والنزوح المستمر اليه في ظل الانهيار الكامل والشامل الذي تعيشه المحافظات السورية، ولعل التصريحات التي بدأت تخرج من بعض المسؤولين، والحراك الامني الذي يقوم به الجيش والذي يتصاعد تدريجياً، يوحي بأن الامور تقترب من مرحلة اللاعودة والتي لن يستطيع لبنان بعدها تدارك تبعاتها واضرارها.

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تقول مصادر مطلعة ان الأشهر المقبلة يجب ان تكون حاسمة لجهة إيجاد حلول لأزمة النزوح، وتاليا للازمات الاقتصادية والمالية والنقدية، والا فإن البلد قد يدخل في المحظور بداية الربيع، وهذا أمر تأخذه الأطراف المعنية بعين الإعتبار، لكنها في الوقت نفسه لا تمتلك كل ادوات الحل، بل تحتاج الى دعم حقيقي من الدول الخارجية التي سيتسبب لها إنفجار الأزمة في لبنان بأضرار مباشرة وغير مباشرة.

هكذا يصبح الرهان على مخاوف الاوروبيين من انفجار الجدار اللبناني وتدفق النازحين السوريين الى القارة الاوروبية مع ما يعنيه ذلك من ضغوط اقتصادية وامنية على دولها وتحديدا في ظل الانشغال بالحرب الروسية الاوكرانية، لذلك فإن الدعم المباشر قد يحصل من الجانب الاوروبي عبر دعم صمود لبنان ماليا ولوجستياً، وحتى لو كان هذا الدعم لا يخضع للرضى الاميركي..

هذه الازمات التي ستترافق مع انعدام قدرة لبنان على الصمود المالي والنقدية، ستجعل من عقد تسوية سياسية محصورة بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية امراً مستحيلا، حيث سيكون البحث العملي بتسوية كبرى تطال كل جوانب العمل السياسي والدستوري في لبنان وقد يصل الامر الى بحث بالصيغة اللبنانية ككل على انقاض الإنهيار الشامل وانفجار الأزمات الوجودية...

وترى المصادر انه في هذه اللحظة التي يعيش البلد فيها كل تلك المخاطر، تبدو المنطقة متجهة بشكل متسارع نحو تسويات سياسية منتظرة من سنوات طويلة، ان كان العلاقة الايرانية - السعودية وان كان الحل بين الرياض وصنعاء الذي قد يكون مفتاحا للحل الشامل، علما انه الحرارة عادت ايضا الى العلاقة الخليجية السورية بعد أشهر من البرودة التي سيطرت مع انتهاء القمة العربية.

هذا التسابق بين الانفجار والتسوية يسيطر على المشهد اللبناني، لكن الاكيد ان القوى السياسية، او غالبية هذه القوى لا قدرة لها على التأثير بكلا المسارين، لذلك فإن التباطؤ الحاصل والبرودة في التعامل مع المبادرات والحراكات المهتمة بإنهاء الأزمة، ليس الا محاولة لتمرير الوقت لفهم نتائج كل التطورات التي تفرض نفسها على الساحة الاقليمية.