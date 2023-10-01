دوي انفجارات قوية في مرجعيون وحاصبيا والعرقوب.. هذا مصدرها

استيقظ العديد من الاهالي في قرى وبلدات مناطق مرجعيون حاصبيا والعرقوب على دوي انفجارات قوية تردد صداها في هذه المناطق وترجح المعلومات انها جراء تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي في عمق مزارع شبعا ومرتفعات الجولان المحتلين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

Advertisement