وزير الزراعة وصل الى قطر للمشاركة في المؤتمر الوزاري التاسع

وصل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن إلى دولة قطر، للمشاركة في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، تحت شعار: "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

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ويهدف المؤتمر إلى مناقشة وضع الزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتحديد الأولويات، والاتفاق على كيفية التعامل مع التحديات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

كما ويشارك وزير الزراعة على رأس وفد من الوزارة في أعمال إفتتاح "اكسبو قطر 2023" الذي تستضيفه الدوحة تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل" والذي سيتم افتتاحه برعاية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحضور رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني وبقيادة وزارة البلدية.



ويجسّد هذا المعرض مبادئ رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تضع الإدارة البيئية والتنمية المستدامة على رأس قائمة الأهداف والأولويات.