Advertisement

لبنان

تأخر انطلاق عملية انتخاب 7 اعضاء للمجلس الاسلامي الشرعي في طرابلس... لهذا السبب!

Lebanon 24
01-10-2023 | 02:59
A-
A+
Doc-P-1112531-638317513542011134.png
Doc-P-1112531-638317513542011134.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأخر إنطلاق عملية انتخاب 7 أعضاء للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى التي كان من المفترض أن تبدأ عند التاسعة صباحا في دار الفتوى في طرابلس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اي حضور ثلاثي أعضاء الهيئة الناخبة المؤلفة من 134 ناخبًا.
Advertisement
وحضر إلى دار الفتوى عدد من أعضاء الهيئة الناخبة ومرشحون وهم ينتظرون ان يصل عددهم إلى 67 وهو نصاب المرحلة الثانية لتبدأ العملية الانتخابية.
 ويتنافس في هذه الانتخابات 19 مرشحا توزعوا على لائحة مكتملة من 7 مرشحين، فيما قرر 12 مرشحا خوض المعركة دون لوائح وبتحالفات منفردة. 
 
 وبحسب المديرية العامة للأوقاف، فإن باب الاقتراع يقفل عند الواحدة ظهرا لتنطلق بعدها عملية الفرز واعلان النتائج. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-10-01
04:30 | 2023-10-01
04:00 | 2023-10-01
07:19 | 2023-10-01
07:02 | 2023-10-01
06:56 | 2023-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24