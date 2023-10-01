Advertisement

لبنان

قاووق: جماعة التحدي والمواجهة صاروا عبئاً ثقيلاً على البلد

Lebanon 24
01-10-2023 | 03:09
A-
A+
Doc-P-1112535-638317519431723837.jpeg
Doc-P-1112535-638317519431723837.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضح عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "هناك مبادرات خارجية ودولية وداخلية لحل الأزمة الرئاسية، ولكن لا يوجد أي تقدم باتجاه الحل، والسبب أن جماعة التحدي والمواجهة أفشلوا كل هذه المبادرات لأحقاد دفينة ورهانات خاسرة، لأنه لديهم مشروع المواجهة، فلا يريدون لا الحل ولا التوافق ولا التفاهم، وإنما يريدون الصدام والمواجهة الداخلية، وجر البلد إلى الفتنة، ومشروعهم يتقاطع مع أهداف حرب تموز العام 2006، وليكن معلوماً، لن نقبل ولن يأتي يوم نقبل فيه أن يمرر أحد أي هدف إسرائيلي أسقطناه في وادي الحجير وسهل الخيام".
Advertisement
وخلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة عيتا الشعب الجنوبية، أشار قاووق إلى أن "هناك مسارين أمام اللبنانيين، المسار الأول وهو التوافق والتفاهم لإنقاذ البلد، والمسار الثاني وهو رفض التوافق والتفاهم والحوار وجر البلد إلى المواجهة"، متسائلاً: "هل يكون إنقاذ البلد بالفتنة والتعطيل وبإفشال المبادرات".
وأكد قاووق أن "هناك فيتو خارجيا على التوافق والتلاقي في لبنان، وهذا واضح تماماً في الموقف الأميركي، بحيث أنه ممنوع على اللبنانيين التلاقي والتوافق والجلوس سوياً، وعندما دعت السفارة السويسرية إلى لقاء يجمع الأطراف اللبنانية، اعترضت أميركا، وتم إلغاء اللقاء".
وقال: "إن جماعة التحدي والمواجهة بمشاريعهم الخاسرة والمغامرات غير المحسوبة وبإفشالهم المبادرات والتوافقات، صاروا عبئاً ثقيلاً على البلد، لأنهم هم سبب كل هذه الأزمات، ولا يريدون الحل".
وأكد قاووق أننا في "حزب الله وحركة أمل نبحث ليل نهار، عن أي فرصة لإنقاذ البلد، وهم يبحثون ليل نهار عن أي فرصة للتحريض والتوتير والتعطيل وجر البلد إلى الفتنة، ونحن لن نتخلى عن مسؤولياتنا، ولن ننجر إلى أي عملية تحريض".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-10-01
04:30 | 2023-10-01
04:00 | 2023-10-01
07:19 | 2023-10-01
07:02 | 2023-10-01
06:56 | 2023-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24