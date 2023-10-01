Advertisement

عملت ورش الطوارئ في بلدية طرابلس صباح اليوم الأحد على تنظيف وسحب المجارير في محلة ابي سمراء - شارع روضة الزيتون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".يُذكر ان اهالي المنطقة عمدوا ليل السبت على قطع الطريق لساعات في المحلة المذكورة.