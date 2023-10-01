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لبنان

تنظيف وسحب المجارير في محلة ابي سمراء

Lebanon 24
01-10-2023 | 03:15
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عملت ورش الطوارئ في بلدية طرابلس صباح اليوم الأحد على تنظيف وسحب المجارير في محلة ابي سمراء - شارع روضة الزيتون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

يُذكر ان اهالي المنطقة عمدوا ليل السبت على قطع الطريق لساعات في المحلة المذكورة.
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طرابلس

ابي سمراء

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