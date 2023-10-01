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لبنان

قبيسي: نستغرب مواقف من ينتظرون القرارات الخارجية لانتخاب رئيس

Lebanon 24
01-10-2023 | 04:04
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 إستغرب النائب هاني قبيسي، خلال مشاركته في حفل تأبيني أقامته حركة "امل" في ذكرى اربعين المرحوم حسن مكي في حسينية بلدة كوثرية السياد بحضور اللواء عباس ابراهيم، "مواقف بعض اللبنانيين الذين يتنازلون عن كل الكرامة الوطنية والسيادة والحدود والعيش المشترك وينتظرون القرارات الخارجية حتى تحل الازمة اللبنانية".
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وقال: "من غير المفهوم أن يكون في بلدنا بعض الساسة يمتثلون لدول غربية على حساب بلدهم بتعليمات وعلاقات وصدقات، فلا يكترثون إذا كانت هذه الدول داعمة للصهاينة ينتظرون وعودهم واجتمعاتهم وقراراتهم، وهؤلاء انفسهم يقولون امن اسرائيل خط احمر، وترى بعض من الدول العربية وبعض الساسة في لبنان ينتظرون سياسات هذه الدول وقراراتها ومفوضياتها كي ينقذو…".
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