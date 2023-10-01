انطلاق انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي في جبل لبنان

انطلقت انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في جبل لبنان، في دار افتاء جبل لبنان، بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث يترشح 3 شخصيات: القاضي حمزة شرف الدين، قاضي الشرع الشيخ رئيف عبد الله، والشيخ عاطف الحاج شحادة، لاختيار عضوين في جبل لبنان.

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وكان اول المقترعين النائب بلال عبد الله.

وتأخر إنطلاق عملية انتخاب 7 أعضاء للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى التي كان من المفترض أن تبدأ عند التاسعة صباحا في دار الفتوى في طرابلس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اي حضور ثلاثي أعضاء الهيئة الناخبة المؤلفة من 134 ناخبًا.



وحضر إلى دار الفتوى عدد من أعضاء الهيئة الناخبة ومرشحون وهم ينتظرون ان يصل عددهم إلى 67 وهو نصاب المرحلة الثانية لتبدأ العملية الانتخابية.



ويتنافس في هذه الانتخابات 19 مرشحا توزعوا على لائحة مكتملة من 7 مرشحين، فيما قرر 12 مرشحا خوض المعركة دون لوائح وبتحالفات منفردة.



وبحسب المديرية العامة للأوقاف، فإن باب الاقتراع يقفل عند الواحدة ظهرا لتنطلق بعدها عملية الفرز واعلان النتائج.