بعد تعرضه لحادث طبي في تركيا... الهيئة العليا للاغاثة تعلن وصول المواطن فضل الخالد من انطاليا

اعلنت الهيئة العليا للاغاثة، في بيان، وصول المواطن فضل الخالد من انطاليا الى مطار رفيق الحريري الدولي والذي سبق ان تعرض لحادث طبي في تركيا.



وعملت الهيئة بناء على توجيهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تٱمين عودته على متن طائرة اسعاف يرافقه فريق طبي متخصص، لاستكمال علاجه في لبنان.

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وكان في استقباله في المطار، الامين العام للهيئة اللواء الركن محمد خير، النائب احمد الخير، إضافة الى حشد من اهله واصدقائه في لبنان.



واكد خير "الجهود الكبيرة الملقاة على الهيئة لاغاثة ورعاية وجميع مساعدة اللبنانيين، بقرار من الرئيس ميقاتي".



