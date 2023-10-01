حمية يحذّر من عودة مشهد الفيضان على أوتوستراد ضبية

كتب وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حميه على صفحته على منصة "أكس": "طيلة الليلة الماضية أوقفت هذه الآلية بجانب قناة فرفوري في الضبية، وهي تعمل على رفع النفايات والأوساخ والرمول التي لا يزال سيل القناة يجرفها معه من الأعالي في المنطقة! استمرار هذا الأمر رغم المناشدات المتكررة، قد يعيد مشهد الفيضان على الأوتوستراد بفعل انسداد مجرى التصريف عليه".

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