الامطار تشتد مع برق ورعد في مختلف المناطق.. استعدوا لدرجات الحرارة المتدنية

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أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أنّ طقساً خريفيّاً متقلّباً يُسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط اعتباراً من اليوم الأحد، حيث تنشط الرياح ويتحوّل تدريجيّاً الى غائم وممطر تحت تأثير منخفض جوّي متمركز حاليّاً وسط تركيا ويقترب نحو الشرق والذي يؤدّي إلى انخفاض بدرجات الحرارة وظهور خلايا رعدية منفردة ورياح ناشطة.ملاحظة: معدل درجات لشهر تشرين الأول بين 21 و92 في بيروت، بين 13 و27 في زحلة وبين 20 و28 في طرابلس.الطقس المتوقّع في لبنان:الأحد: غائم جزئيّاً إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة و رياح ناشطة تشتدّ في المناطق الشمالية لتصل إلى ما يقارب 60 كلم/س، مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة في الفترة الصباحية. تشتدّ اعتباراً من بعد الظهر حيث تتساقط الأمطار وتكون مترافقة ببرق ورعد مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ممّا يؤدي إلى سوء الرؤية وانعدامها بشكل كلي.الإثنين: غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة و تساقط أمطار بشكل متفرق وتكون غزيرة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية ومصحوبة بظهور خلايا رعدية نشطة ورياح ناشطة تشتد أحياناً لتلامس سرعتها الـ55 كم/س. يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات وسوء في الرؤية.الثلثاء: غائم جزئيّاً إلى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحياناً لتلامس سرعتها الـ55 كم/س. و يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات مع سوء في الرؤية.الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة وتساقط امطار متفرقة خاصة على الساحل الشمالي يستقر الطقس تدريجياً و تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع اعتباراً من الظهر.الرياح السطحية: جنوبية شرقية ليلاً تتحوّل نهاراً إلى جنوبية غربية ناشطة أحياناً وتترواح سرعتها بين 10 و45 كلم/س تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى ما يقارب 60 كلم/س.الانقشاع: جيّد إجمالاً، يسوء على المرتفعات ليلاً بسبب تشكّل الضباب.حال البحر: مائج الى هائج.حرارة سطح الماء: 28°م.الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق