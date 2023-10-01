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لبنان

بعد مقتل شاب عند حاجز الجيش.. مواجهة عنيفة مع الجيش وإطلاق نار كثيف في اللبوة (فيديو)

Lebanon 24
01-10-2023 | 05:51
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أقدم شبان من آل رباح على قطع طريق بعلبك الدولية في ساحة اللبوة، احتجاجاً على مقتل الشاب نجيب أحمد رباح أمس عند حاجز الجيش. 
 
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وبحسب مراسلة "لبنان 24" فقد اقدم شبان غاضبون على رشق عناصر للجيش بالحجارة اولا، ما استدعى اطلاق الجيش بعض طلقات نارية في الهواء بغية ابعاد الشبان عن المركز الأمني.
 
 
وبعد ذلك، شهدت المنطقة مواجهات عنيفة بين المسلحين والجيش.
 
 
بيان الجيش
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 1/ 10/ 2023، أثناء احتجاجات في منطقة اللبوة على خلفية مقتل مواطن خلال تنفيذ حاجز ظرفي في بلدة العين بتاريخ 30/ 9/ 2023، قطع المحتجون طريق بعلبك – حمص الدولي. كما تعرضت الوحدة العسكرية المكلفة فتح الطريق للرمي بالحجارة.
تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى ضبط النفس والتعاون مع التدابير الأمنية، وتؤكد أنها باشرت بإجراء تحقيق في جميع المجريات لكشف ملابسات الحادثة.
 
 
وفي التفاصيل، فقد قضى الشاب احمد بعد رفضه الامتثال لطلب عناصر حاجز الجيش عند مدخل بلدة اللبوة في البقاع الشمالي بتفتيش سيارته من نوع "بيكانتو".


وأطلق العناصر طلقات تحذيرية عليه في البداية، إلا أنه لم يتوقف، فاستمر الجيش بإطلاق النار لإيقافه، إلا أنه أصيب ونقل إلى مستشفى العاصي في الهرمل حيث ما لبث أن فارق الحياة.
 
بيان العائلة 
  وصدر عن آل رباح البيان التالي:
 
ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً 
صدق الله العلي العظيم 
بتاريخ ٣٠ أيلول ٢٠٢٣ وحوالي الساعة السابعه مساءا وفي ما كان الشهيد المغدور نجيب احمد رباح ابن ال٢٢ ربيعاً برفقة أصدقائه على متن سيارة نوع كيا متوجهين من بلدة العين الى بلدة اللبوة ودون اي سبب يذكر تمت مطاردتهم من قبل أشخاص ملثمين يرتدون بزات عسكريه على متن دراجات نارية واقدموا على اطلاق النار من أسلحة حربيه باتجاه السيارة مما أدى إلى استشهاد المغدور نجيب رباح عندها توقف السائق في ساحة بلدة اللبوة وألقي القبض على ثلاثة أشخاص داخل السيارة وتم نقلهم الى احدى المراكز العسكريه وبقيت جثة المغدور داخل السيارة حيث تعرضت الجثة للضرب بأعقاب البنادق وسحلها (بالرنجر) ونقل بالسيارة إلى مستشفى العاصي بقيادة أحد عناصر الدوريه بعد ان كان جثة هامدة .
إننا بإسم عشيرتنا نضع الحادثة بعهدة العماد قائد الجيش والرأي العام مطالبين بكشف ملابسات الحادثه بكل تفاصيلها لتهدئة النفوس اذ نحمل كامل المسؤولية لأمر الدورية النقيب إبراهيم اليوسف وعائلته الذي اعطى الأمر بالاعدام الميداني دون اي مبرر علما ان جميع الأشخاص الذين كانوا داخل السيارة ومن ضمنهم الشهيد المغدور جميعهم من أصحاب السيرة الحسنه والاخلاق الحميدة وليسوا من أصحاب السوابق او مطلوبين للقضاء بأي جرم .
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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