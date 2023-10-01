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لبنان

رياح قوية وأضرار.. العاصفة تثير قلق المزارعين في الضنية

Lebanon 24
01-10-2023 | 06:42
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أدت الرياح القوية التي هبت منذ الاول من امس في الضنية الى تساقط ثمار الاشجار المثمرة وخصوصا التفاح أرضا، وتحديدا في مزارع وبساتين جرد مربين المنتشرة في المنطقة وصولا إلى تخوم منطقة الهرمل المجاورة.
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ونشر مزراعون على منصات وسائل التواصل الإجتماعي صورا تظهر ثمار التفاح المختلفة وهي مرمية على الأرض بعد تساقطها، مبدين مخاوفهم من أن يؤدي اقتراب عاصفة الأمطار المتوقعة في اليومين المقبلين إلى إلحاقها أضرارا أكبر وأوسع بمواسمهم وأراضيهم الزراعية، ويكبدهم خسائر مالية كبيرة تفوق قدرتهم على التحمل في هذه الظروف المعيشية الصعبة.
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