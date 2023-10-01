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لبنان

ميقاتي استقبل بري معزيا بوفاة شقيقته

Lebanon 24
01-10-2023 | 07:02
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعقيلته في دارته رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته.
وقد قدما للرئيس ميقاتي ولشقيقه الاستاذ طه وللعائلة واجب العزاء بوفاة شقيقة الرئيس ميقاتي السيدة نجلا ميقاتي بدير.
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