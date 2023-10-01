إصابته بليغة.. مواطن يسقط من الطابق الرابع في بقسطا

سقط أحد المواطنين من الطابق الرابع في أحد المباني في منطقة الشرحبيل - بقسطا ليلا، ما أدى إلى إصابته بنزيف حاد وكسور بليغة في الجزء السفلي من جسده.



Advertisement وحضرت فرق الإسعاف والطوارئ في الجمعية الطبية الإسلامية، وعملت على إسعافه ونقله إلى مستشفى حمود الجامعي للمعالجة. وحضرت فرق الإسعاف والطوارئ في الجمعية الطبية الإسلامية، وعملت على إسعافه ونقله إلى مستشفى حمود الجامعي للمعالجة.