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لبنان

إصابته بليغة.. مواطن يسقط من الطابق الرابع في بقسطا

Lebanon 24
01-10-2023 | 07:19
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سقط أحد المواطنين من الطابق الرابع في أحد المباني في منطقة الشرحبيل - بقسطا ليلا، ما أدى إلى إصابته بنزيف حاد وكسور بليغة في الجزء السفلي من جسده. 
 
 
 
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وحضرت فرق الإسعاف والطوارئ في الجمعية الطبية الإسلامية، وعملت على إسعافه ونقله إلى مستشفى حمود الجامعي للمعالجة.
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