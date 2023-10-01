كمائن ومداهمات.. القوى الأمنية توقع بعصابة وهذا ما اعترف به أفرادها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنه "في سياق المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة والسلب بقوة السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد ان كثرت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة والسلب بقوة السلاح في محافظتي الجنوب والنبطية من قبل مجهولين، كلفِّت شعبة المعلومات القيام بالإجراءات الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم.

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نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الشعبة إلى تحديد هوية أفراد عصابة السرقة والسلب، وهم كل من: ع. ع. (مواليد عام 2004، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم السرقة والسلب، ل. ش. (مواليد عام 2006، سوري)، ح. إ. (مواليد عام 2006، لبناني)، و ع. د. (مواليد عام 2003، لبناني).

بتاريخ 20-9-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات شعبة المعلومات من تنفيذ كمائن ومداهمات نتج عنها توقيفهم في بلدة الدوير، وبتفتيش منزل الرابع تم ضبط مسدس حربي عدد 2، ذخائر وسكين وساطور، كما تم ضبط 6 دراجات آلية مسروقة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تأليفهم عصابة نفذت العديد من عمليات السرقة والسلب بقوة السلاح في الجنوب والنبطية، وآخرها سرقة دراجة آلية من محلة صيدا وعملية سطو مسلح وإطلاق نار على محطة محروقات في بلدة المروانية-صيدا، وأضافوا أنهم بعد تنفيذ عملياتهم يتوارون عن الأنظار في منزل الأخير في بلدة الدوير، كما اعترفوا بتعاطي المخدرات.

كذلك، أفاد (ح. إ.) بتجارة مختلف أنواع الأسلحة الحربية وقيامه بإطلاق النار في عدة مناطق من بيروت وجبل لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء".