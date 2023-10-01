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لبنان

اطلاق النار على سوري في القبة.. لهذا السبب

Lebanon 24
01-10-2023 | 08:10
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اقدم مجهولون على اطلاق النار بإتجاه المدعو "ا.ج" سوري الجنسية في محلة القبة - طرابلس واصابته بطلقات نارية في قدميه. 

ونقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة للعلاج. 

وبحسب ما افادت المصادر فان اطلاق النار جاء نتيجة قيام المصاب بطعن احد الشبان بسكين بوقت سابق.
 
 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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