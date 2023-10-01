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لبنان

جرحى في حادث سير مروع على طريق النميرية

Lebanon 24
01-10-2023 | 08:57
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير مروع على طريق وادي النميرية في النبطية، حيث انزلقت سيارة من نوع "جيب x5" واجتاحت مركبة "رابيد". ونتج عن الحادث 4 جرحى نقلوا الى مستشفى الشيخ راغب حرب، ووصفت حالتهم مستقرة.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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حادث

النميرية

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