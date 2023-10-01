جرحى في حادث سير مروع على طريق النميرية

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير مروع على طريق وادي النميرية في النبطية، حيث انزلقت سيارة من نوع "جيب x5" واجتاحت مركبة "رابيد". ونتج عن الحادث 4 جرحى نقلوا الى مستشفى الشيخ راغب حرب، ووصفت حالتهم مستقرة.

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