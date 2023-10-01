ميقاتي اتصل باردوغان مستنكرا الهجوم الارهابي الذي استهدف أنقرة

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبّر خلاله عن استنكاره للهجوم الارهابي الذي استهدف مقر وزارة الداخلية في انقرة، وعن تضامنه مع تركيا.

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