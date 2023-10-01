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لبنان

ميقاتي اتصل باردوغان مستنكرا الهجوم الارهابي الذي استهدف أنقرة

Lebanon 24
01-10-2023 | 09:17
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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبّر خلاله عن استنكاره للهجوم الارهابي الذي استهدف مقر وزارة الداخلية في انقرة، وعن تضامنه مع تركيا.
 
 
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