الشاب احمد يخسر حياته في بلجيكا.. هكذا قضى طعنا

توفي الشاب احمد الدهني، ابن مدينة صيدا، بعد تعرضه للطعن في وضح النهار في أندرلخت في بلجيكا بمدينة بروكسل.



ونقلت معلومات انّ الشاب (24 عاما) لجأ إلى مطعم للوجبات السريعة لطلب المساعدة، وتم طلب خدمات الطوارئ التي حاولت انعاشه مدة نصف ساعة لكن دون جدوى، ليتوفى في النهاية متأثرا بجراحه فيما تم اعتقال المشتبه به.

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