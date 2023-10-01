"بلطجية" يفرضون خوّات.. كمائن في الكسليك وحالات توقع بأعضاء "الشبكة"

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنه "في إطار مكافحة تجارة المخدرات وترويجها على مختلف الأراضي اللبنانية من قِبل قوى الأمن الداخلي، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية عن قيام شبكة بنقل مواد مخدرة من البقاع وترويجها في بيروت، إضافة إلى قيام أفرادها بأعمال "بلطجة" و"فرض خوات".

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بتاريخ 20-9-2023، وبعد رصد وتعقب، نصبت قوة من المجموعة الخاصة كمينا محكما في محلتي الكسليك وحالات، وبعملية متزامنة تم توقيف أعضاء هذه الشبكة، وهم كل من: (م. ا.) و (ح. ك.) و (م. ح.) و (م. م.) من التابعية السورية، والمدعو (و.ح. لبناني).



ضبط بحوزتهم مسدس حربي، كمية من الهيرويين والكوكايين والحبوب المخدرة وحشيشة الكيف وهواتف خلوية ومبالغ مالية، وقد تبين أن اثنين منهم مطلوبان للقضاء بموجب مذكرات عدلية مختلفة.



تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المرجع المعني، عملا بإشارة القضاء المختص".