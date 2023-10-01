26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الدولار يسجل تسعيرة مرتفعة.. هذا ما يتم تداوله في السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
01-10-2023
|
09:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء عصراليوم الأحد، تسعيرة تراوحت ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
بينما سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم، تسعيرة تراوحت ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
01/10/2023 18:53:56
01/10/2023 18:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
01/10/2023 18:53:56
01/10/2023 18:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم ما سجله سعر دولار السوق الموازية صباح اليوم!
Lebanon 24
اليكم ما سجله سعر دولار السوق الموازية صباح اليوم!
01/10/2023 18:53:56
01/10/2023 18:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة.. هذا ما سجله دولار السوق الموازية مساء
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة.. هذا ما سجله دولار السوق الموازية مساء
01/10/2023 18:53:56
01/10/2023 18:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
دولار
السوق الموازية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قامت بتغطية جسدها.. هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح بسبب فستانها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قامت بتغطية جسدها.. هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح بسبب فستانها شاهدوا الفيديو
01:21 | 2023-10-01
01/10/2023 01:21:53
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض Elias وصل: استعدوا للأمطار الغزيرة والسيول.. والأب خنيصر يُحذر!
Lebanon 24
المنخفض Elias وصل: استعدوا للأمطار الغزيرة والسيول.. والأب خنيصر يُحذر!
00:36 | 2023-10-01
01/10/2023 12:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. وابنها "فهد" نسخة عن والده شاهدوا الصور
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. وابنها "فهد" نسخة عن والده شاهدوا الصور
04:29 | 2023-10-01
01/10/2023 04:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الامطار تشتد مع برق ورعد في مختلف المناطق.. استعدوا لدرجات الحرارة المتدنية
Lebanon 24
الامطار تشتد مع برق ورعد في مختلف المناطق.. استعدوا لدرجات الحرارة المتدنية
05:41 | 2023-10-01
01/10/2023 05:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر ليلا في عرمون.. هذا ما جرى (صور)
Lebanon 24
توتر ليلا في عرمون.. هذا ما جرى (صور)
23:47 | 2023-09-30
30/09/2023 11:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:27 | 2023-10-01
الحريري مستنكراً انفجار انفرة: كل الدعم للشعب التركي
11:25 | 2023-10-01
الخارجية استنكرت الهجوم الإرهابي على انقرة
10:56 | 2023-10-01
بموجب 3 ملاحقات قضائية.. إستقصاء بيروت توقف مطلوبَين وهذا ما ضُبط بحوزتهما
10:37 | 2023-10-01
بيرم بحث مع وفد من نقابة مدارس السوق في أوضاع القطاع
10:15 | 2023-10-01
الشاب احمد يخسر حياته في بلجيكا.. هكذا قضى طعنا
09:34 | 2023-10-01
باسيل: في الجيش أفراد وضباط وقادة متواطئون سياسيًا ومستفيدون ماديًا من شبكات التهريب
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
01/10/2023 18:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
01/10/2023 18:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
01/10/2023 18:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24