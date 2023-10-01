الدولار يسجل تسعيرة مرتفعة.. هذا ما يتم تداوله في السوق الموازية عصرا

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء عصراليوم الأحد، تسعيرة تراوحت ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



Advertisement بينما سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم، تسعيرة تراوحت ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.