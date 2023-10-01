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لبنان

بيرم بحث مع وفد من نقابة مدارس السوق في أوضاع القطاع

Lebanon 24
01-10-2023 | 10:37
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إلتقى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم وفدا من نقابة مدارس السوق برئاسة حسين توفيق غندور، وكان عرض لمطالب القطاع التي وعد بيرم بمتابعتها.
 
 
إثر اللقاء، قال غندور: "بحثنا في أحكام قضائية كانت صدرت عن مجلس شورى الدولة وخاصة القرار الذي يتعلق بإصدار استمارة التعليم كنموذج يرفق مع المستندات المطلوبة لنيل رخصة سوق"، مشيراً الى ان "الهدف هو خفض حوادث السير ومنع الفساد واطلاق جيل جديد لقيادة السيارات والآليات والمركبات. شجع الوزير بيرم هذه الخطوات وايدها وقام بتبنيها ودعمها لدى وزارة الداخلية والبلديات".
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وتابع: "عرضنا أيضا أوضاع اكثر من 5000 عائلة تعتاش من قطاع السير وقد تعطلت أعمالهم على مدار سنوات دون ان تاتي أي جهة للتعاون معهم".

 

وأكمل غندور: "عرضنا أيضا ما يلحق من تعسف بحق مدارس السوق، وطالبنا بتعيين مواعيد جديدة لإمتحانات قيادة السيارات والآليات قريبا وبضرورة البحث مع وزير الداخلية بشأنها".
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