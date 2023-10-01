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لبنان

بموجب 3 ملاحقات قضائية.. إستقصاء بيروت توقف مطلوبَين وهذا ما ضُبط بحوزتهما

Lebanon 24
01-10-2023 | 10:56
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، في بيان، انه "في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بتجارة وترويج المخدرات وتوقيفهم، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت عناصر مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت إلى تحديد هوية مروجي مخدرّات ينشطان بترويج المواد المخدّرة على متن دراجتهما الآلية، وهما: ح. ح. (مواليد عام 1999، لبناني) و م. م. (مواليد عام 1995، لبناني) وقد تبيّن انهما مطلوبان بموجب 3 ملاحقات قضائية بجرائم محاولة قتل وإطلاق نار وتجارة مخدّرات.
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بتاريخ 26-9-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، ألقت إحدى دوريات مفرزة استقصاء بيروت القبض عليهما أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في محلة الرملة البيضاء على متن دراجتهما الآليّة.

بتفتيشهما والدراجتين، ضُبط بحوزتهما ما يلي:

- 12 علبة بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين زنتها حوالى 12غ.

- 9 علب بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين زنتها حوالى 26 غ.

- 4 علب بلاستيكية مغلّفة تحتوي على مادة الكوكايين زنتها حوالى 16 غ.

- كمية من مادتي الباز الكوكايين وحشيشة الكيف.

- سكّين ست طقات.
 
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات.

 
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختصّ".
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