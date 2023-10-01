الخارجية استنكرت الهجوم الإرهابي على انقرة

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في العاصمة انقرة صباح اليوم، وتتمنى "الشفاء العاجل لرجلي الأمن المصابين".

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