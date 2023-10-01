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لبنان

الخارجية استنكرت الهجوم الإرهابي على انقرة

Lebanon 24
01-10-2023 | 11:25
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 استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في العاصمة انقرة صباح اليوم، وتتمنى "الشفاء العاجل لرجلي الأمن المصابين".
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