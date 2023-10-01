الحريري مستنكراً انفجار انفرة: كل الدعم للشعب التركي

كتب الرئيس سعد الحريري عبر منصة "اكس": "استنكر وأدين بشدة الاعتداء الارهابي الذي استهدف الامن التركي في ‎أنقرة، واعبر عن تضامني مع تركيا شعباً ورئيساً".

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