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لبنان

"التقدمي" دان الاعتداء على مقرّ وزارة الداخلية التركية في أنقرة

Lebanon 24
01-10-2023 | 12:20
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دان الحزب التقدمي الإشتراكي الاعتداء الذي تعرض له مقرّ وزارة الداخلية التركية في أنقرة. 

وأعرب في بيان عن التضامن مع تركيا وشعبها في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تهدف للنيل من استقرار وأمن تركيا ودورها.
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