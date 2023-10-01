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لبنان

ما حقيقة تعرض موكب الرئيس عون وباسيل الى اعتداء؟

Lebanon 24
01-10-2023 | 12:42
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اصدرت لجنة الاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان التالي:
ينفي التيار الوطني الحر نفيا قاطعا خبر تعرض موكب الرئيس عون والنائب باسيل لاي مضايقات او وقوع اي حادث من اي نوع خلال جولة اليومين في البقاعين الاوسط والشمالي والتي تكللت بالنجاح واتسمت بالحفاوة الشعبية والانفتاح والتواصل مع عدة فعاليات.
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